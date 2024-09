Cristiano Ronaldo: «Il Real Madrid miglior club della STORIA, MBAPPÉ? Ecco come andrà»

Le parole di Cristiano Ronaldo sul Real Madrid: «Sono stato così felice di giocare lì. Al Santiago Bernabeu c’è un’aurea diversa»

In una intervista con Rio Ferdinand sul suo canale Youtube, Cristiano Ronaldo ha parlato del suo rapporto con il Real Madrid, che ha definito la sua squadra preferita fra quelle in cui ha giocato. Di seguito le sue parole.

REAL – «Il Real Madrid è il miglior club della storia e sono stato così felice di giocare lì. Al Santiago Bernabeu c’è un’aurea diversa. Sono diventato il miglior marcatore di sempre del club, abbiamo vinto quattro Champions League, è stato un piacere giocarci».

MBAPPÉ – «Penso che farà molto bene al Real Madrid. La struttura del club è molto bella e solida. Hanno un grande allenatore e un grande presidente. Farà sicuramente bene. Kylian Mbappé per me può essere il vincitore del Pallone d’Oro per i prossimi anni come Haaland, Bellingham e Yamal».