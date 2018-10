Cristiano Ronaldo continua a pensare al campo. Il giocatore della Juventus si è allenato anche oggi, nel giorno di riposo

Cosa fare nel giorno di riposo? Se ti chiami Cristiano Ronaldo, a quanto pare, non esistono i giorni di riposo. Il portoghese della Juventus non si è recato presso la Continassa per allenarsi con i suoi compagni perché Massimiliano Allegri ha concesso due giorni di riposo ai bianconeri dopo la sfida vinta con l’Empoli. La Juventus riprenderà gli allenamenti alla Continassa soltanto nella giornata di domani, ma CR7 ha deciso di trascorrere delle ore in palestra anche oggi.

D’altronde lo stesso CR7 ha affermato a France Football: «Nel mio cuore so di essere uno dei migliori calciatori della storia del calcio e non nego che penso di meritarlo e che mi farebbe piacere riceverlo, non direi il vero se dicessi il contrario. Lavoro ogni giorno per segnare gol e vincere partite, senza farmi trascinare da un’ossessione».