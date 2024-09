Cristiano Ronaldo, la gioia per i 900 gol: «Spettacolare»

Cristiano Ronaldo, con il momentaneo 2-0 contro la Croazia, ha messo a referto il gol numero 900 in carriera

Novecento volte Cristiano Ronaldo. Il numero sette del Portogallo ha segnato il suo 900esimo gol in carriera tra Nazionale e club. Ecco la sua gioia ai microfoni di RTP.

GOL – «Rappresenta molto. Era un numero che desideravo raggiungere da molto tempo. Sapevo che lo avrei raggiunto questo numero perché continuando a giocare sarebbe successo in modo naturale. È importante sottolineare l’ottima partita di calcio giocata oggi da entrambe le squadre. Penso che entrambi abbiano fatto abbastanza bene. Uno spettacolo di partita. Il Portogallo si è comportato piuttosto bene. Ci sono stati momenti della partita in cui sapevamo soffrire e anche questo è molto importante. Penso che la vittoria sia meritata. Abbiamo avuto più occasioni, avevamo più palla. Secondo me è stata un’ottima partita. È stata un’emozione. Sembra un traguardo normale, ma solo io e le persone intorno a me sappiamo quanto sia difficile lavorare ogni giorno, stare bene fisicamente e psicologicamente, segnare il 900esimo gol. È un traguardo unico nella mia carriera»

RECORD – «Un altro record? I record vengono naturali, lo sai. Sono felice. Ma per me la cosa più importante è sottolineare il lavoro di squadra. Dopo quanto fatto agli Europei dovevamo lasciare un bel segno e così è stato»