Prima giornata torinese per il nuovo acquisto della Juve Cristiano Ronaldo: ecco dove ha cenato il 5 volte Pallone d’Oro e dove trascorrerà la notte

Con un giorno d’anticipo ed in gran segreto, Cristiano Ronaldo è approdato a Torino accompagnato dalla madre Dolores, dal primogenito e dalla compagna Georgina Rodriguez. Il 5 volte Pallone d’Oro si è subito recato in hotel (inizialmente si pensava il Turin Palace, dove alloggiano gli altri due acquisti Emre Can e Cancelo, ma la notizia è stata poi smentita) e in serata ha cenato ai Roveri in compagnia del Presidente bianconero Andrea Agnelli, del suo procuratore Jorge Mendes e di Fabio Paratici, direttore sportivo della Vecchia Signora, oltre che dalla propria famiglia.

Terminata la cena, l’ex Real Madrid trascorrerà la notte alla Mandria, Golf Club del patron bianconero che si trova poco fuori dal capoluogo piemontese. Prima di ripartire per la Grecia per completare le proprie vacanze – il giocatore si unirà, infatti, ai suoi nuovi compagni durante la tournée negli Stati Uniti – domattina il portoghese svolgerà le visite mediche al J Medical e successivamente si recherà alla nuova sede bianconera, la Cantinessa, dove firmerà il suo nuovo contratto che lo legherà alla Juve per i prossimi 4 anni.