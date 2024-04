Croazia, tifosi dell’Hajduk aggrediscono i calciatori della Dinamo – VIDEO

Croazia, invasione di campo dei tifosi dell’Hajduk Spalato durante la partita di coppa contro la Dinamo Zagabria – VIDEO

Nuove scende di violenza arrivano dalla Croazia, con protagonisti i tifosi dell’Haijduk. Come era successo alcune settimane fa, in occasione della sfida in Turchia tra Trazbonspor e Fenerbahce, i tifosi hanno invaso il campo in occasione della sfida di coppa nazionale contro la Dinamo Zagabria – vinta 1-0 da questi ultimi – aggredendo i calciatori avversari.

Riots in Split last night after Hajduk Split lost the semi-final of the Croatian cup vs Dinamo Zagreb 🇭🇷💥 pic.twitter.com/URolJQL0ht — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) April 4, 2024

03/04/2024 Croatia 🇭🇷 Troubles outsides the stadium after Hajduk Split vs Dinamo Zagreb. pic.twitter.com/2qsoTfSJlR — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) April 4, 2024

Dopo la gara ci sono stati scontri anche all’esterno dello stadio, che hanno reso necessario l’intervento della Polizia. Le due squadre sono rimaste barricate all’interno dello stadio per diverse ore