Crotone, visite mediche per Dragus

Calciomercato Crotone: Dragus è arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche di rito

Il Crotone sta lavorando fittamente per regalare a mister Stroppa una squadra all’altezza della Serie A. In mattinata, è arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche di rito Denis Dragus; attaccante classe 1999 in arrivo dallo Standard Liegi.

Il rumeno arriva in rossoblù in prestito con diritto di riscatto. «Sono molto contento, spero di aiutare la squadra a restare in Serie A. Questo è un grande passo in avanti per la mia carriera». Le prime parole di Dragusin.