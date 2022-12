Croazia, Dalic: «Loro non si arrenderanno mai, dobbiamo dare il massimo»

Zlatko Dalic, Ct della Croazia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida degli ottavi di finale dei Mondiali contro il Giappone

Zlatko Dalic, Ct della Croazia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida degli ottavi di finale dei Mondiali contro il Giappone. Le sue dichiarazioni:

«Rispettiamo tutti i nostri avversari e poi loro hanno battuto due nazionali forti come Spagna e Germania. Dobbiamo giocare il nostro calcio senza sottovalutare nessuno, poi il campo ci dirà chi è stato il migliore. Spero di vincere la partita prima dei supplementari e dei rigori. Sappiamo di dover affrontare un avversario che per carattere non si arrende mai. Domani ci devono guidare la fiducia e la fede, siamo pronti a combattere e a dare il massimo».