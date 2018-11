Cuadrado scontento: «Certe cose non devono più capitare»

Juan Cuadrado, esterno d’attacco della Juventus, ha parlato della sconfitta dei bianconeri in casa contro il Manchester United

Sconfitta inaspettata, soprattutto per come è arrivata, per la Juventus di Massimiliano Allegri, battuta in casa dal Manchester United. Bianconeri avanti grazie alla magia di Cristiano Ronaldo, raggiunti dalla punizione da Mata e poi beffati dall’autogol di Alex Sandro. Juan Cuadrado, esterno colombiano dei bianconeri, ha commentato a J Tv la sfida dell’Allianz Stadium.

Ecco le parole di Juan Cuadrado dopo la sconfitta della Juventus in casa contro il Manchester United: «La sconfitta ci spiace, stavamo facendo una grande partita, abbiamo avuto diverse occasioni e non le abbiamo concretizzate, mentre loro hanno segnato due volte su calci piazzati negli ultimi cinque minuti. Dobbiamo rimanere tranquilli e lavorare per crescere, perché non devono capitare cose del genere. In Champions la tensione va tenuta sempre alta, perché sono i piccoli episodi che cambiano le partite. Meno male che questa sconfitta è arrivata ora e non nei quarti…».