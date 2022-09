Dal -6 alla banda Gasperini: l’Atalanta ritorna in testa al campionato dopo 11 anni

L’Atalanta sale in testa alla classifica dopo 11 anni di attesa: prima di Gasperini ci fu Colantuono nel 2011-2012

Non ci sono alibi o mezze misure: l’Atalanta Bergamasca Calcio è prima, da sola, in testa alla classifica e soprattutto imbattuta. Un grande orgoglio, considerando che la Dea era da 11 anni che non possedeva più il primato.

Certo, molti tendono a citare l’annata 1965 come ultimo contesto in cui i nerazzurri sono stati primi, ma analizzando i punti sul campo, prima della banda Gasp l’ultima Atalanta ad assaggiare la vetta della classifica fu quella targata Stefano Colantuono.

Allora quella squadra conquistò nelle prime quattro giornate un pareggio e tre vittorie consecutive, su tutti quella casalinga contro il Novara firmata da Schelotto e Cigarini, che permisero all’Atalanta di volare in vetta alla classifica: un risultato beffato solo dalla penalizzazione di 6 punti. Oggi rieccola lì, a brillare in cima, e indipendentemente da quello che accadrà nelle prossime giornate, è un momento indimenticabile per squadra, mister, società e l’intera città di Bergamo.