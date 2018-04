Dalbert, futuro in bilico: ecco quando può arrivare la svolta

Il futuro del terzino dell’Inter Dalbert è ancora incerto, ma la decisione finale verrà presa solo al termine della stagione

Arrivato quest’estate dal Nizza come uno dei migliori colpi dell’Inter, Dalbert ha fin qui deluso le aspettative. Poche infatti le apparizioni in campo. Inoltre il brasiliano ha sfruttato male le chance che gli sono state offerte da Luciano Spalletti. Ci sono ancora sette partite per fare ricredere società e tifosi, ma sicuramente dovrà impegnarsi molto di più rispetto a quanto ha fatto vedere fin’ora.

L’Inter non ha ancora preso una decisione definitiva, ma aspetterà il termine del campionato. Lo stesso Spalletti ha affermato: «Penso sia prematuro fare questa valutazione ora. Vedremo cosa darà il ragazzo in queste ultime partite quando verrà impiegato. Dalbert ha comunque delle qualità e ne riparleremo con lui e con la società a giugno». Le parole del tecnico nerazzurro lasciano aperta qualsiasi possibilità, vedremo cosa accadrà quest’estate.