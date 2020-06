Dall’Inghilterra – La Juve mette sul mercato Ramsey: i dettagli

La Juventus potrebbe inserire Ramsey nella lista delle cessioni. Ci pensa il Manchester United: le ultime

Aaron Ramsey, centrocampista della Juventus, in vendita? Il gallese, arrivato da un anno a Torino, potrebbe finire sul mercato. E’ questa l’indiscrezione rilanciata in Inghilterra dal Daily Mail.

Il gallese, che guadagna circa 7 milioni di euro a stagione, potrebbe tornare in Premier League. Il Manchester United ci sta pensando e sembrerebbe essere ad oggi, secondo i colleghi britannici, la soluzione maggiormente accreditata per il futuro di Ramsey, in caso di addio alla Juve.