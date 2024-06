Dallera: «Marotta presidente scelta giusta. Ecco perché HA LASCIATO LA JUVE. Adesso i soldi ci sono per fare una GRANDE INTER»

Daniele Dallera ha analizzato la scelta di GIuseppe Marotta come nuovo presidente dell’Inter dopo l’arrivo di Oaktree

Sul Corriere della Sera, Daniele Dallera commenta così la nomina di Giuseppe Marotta a presidente dell’Inter.

INTER – «Marotta è un tattico, sa difendere e attaccare, Oaktree si affida a lui in una fase delicatissima, non solo dell’Inter, ma di tutto il calcio e lo sport italiano: Marotta nella sua carriera ha alternato i sì e i no, i sorrisi e le facce scure, per esempio ha salutato la Juve quando la storia stava prendendo una brutta piega. Ora da presidente dell’Inter produrrà un’altra storia, un nuovo film, i soldi ci sono, arrivano dalla California, dalle parti di Hollywood, gli attori anche: Inzaghi, Lautaro, Thuram eccetera. Vediamo se arriva l’Oscar»