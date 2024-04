Dalmat: «Derby? Pronta l’umiliazione per il Milan. Ecco perché»

Stephane Dalmat accende il derby tra Milan e Inter in programma questa sera alle ore 20:45, importante per lo scudetto

Stephane Dalmat carica l’ambiente in vista di Milan-Inter, che potrebbe consegnare il ventesimo scudetto ai nerazzurri. Le parole pubblicate sul suo profilo Instagram.

LE PAROLE – «È il giorno che tutti i tifosi dell’Inter, società, giocatori e tutti quelli che amano l’Inter aspettavano: il giorno in cui possiamo vincere lo scudetto. Sarei felicissimo di vedere l’Inter vincere questa sera. I giocatori del Milan, so che faranno di tutto per vincere o pareggiare, è normale perché vedere i giocatori dell’Inter festeggiare davanti ai loro tifosi, sarebbe un po’ un’umiliazione, ma è così. L’Inter merita lo scudetto e sarebbe perfetto che lo vincesse stasera»