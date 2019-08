D’Ambrosio Inter, l’agente Pisacane commenta il rinnovo del nerazzurro

Vincenzo Pisacane, agente del difensore dell’Inter, Danilo D’Ambrosio, ha commentato il rinnovo del nerazzurro

Uscito dalla sede dell’Inter, Vincenzo Pisacane, agente di Danilo D’Ambrosio, ha commentato il rinnovo di contratto del nerazzurro. Ecco le sue parole riportate da FcInterNews: «L’Inter ha dimostrato di apprezzare tanto Danilo, c’è stato un grande riconoscimento da parte del club nerazzurro nei confronti del giocatore il che ci ha fatto enormemente piacere. Ne parleranno loro quando sarà ufficiale».

«È sempre stato incedibile negli anni e soprattutto quest’anno. Non è mai stato sul mercato e ogni volta che io da procuratore ho portato delle offerte mi è sempre stato detto che era incedibile.Si trova molto bene all’Inter, specialmente in questa squadra che può ambire a fare cose importanti. C’è un allenatore carismatico e vincente. È qui da tanti anni e ora è il momento di fare cose importanti».

«Se è al centro del progetto? Sì, mi sento di dire che è al cento del progetto. È un giocatore apprezzato e continuerà a farsi apprezzare nel tempo. Ci tiene tantissimo a far bene, ha sempre sudato per la maglia anche negli anni passati. E già con Spalletti ha giocato come terzo di difesa. Sta imparando tanto per fare un altro ruolo. Quando sarà comunicato il rinnovo? Sarà l’Inter a comunicare il rinnovo, fa piacere l’ennesimo apprezzamento della società al suo sesto anno di nerazzurro».