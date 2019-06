Dani Ceballos, che mistero: in Nazionale gioca da fuoriclasse, al Real Madrid con Zidane resta nell’ombra

Dani Ceballos, con il pallone tra i piedi, ha tutti i crismi del fuoriclasse. Ma a patto che indossi la maglietta della Roja. Ovvero della sua Spagna, con cui ha giocato spesso e volentieri sotto la tribolata gestione Luis Enrique. E con cui ha ammaliato in Under 21: agli Europei di due anni fa, quando si è rivelato al mondo, ma anche a quelli in corso di svolgimento in questi giorni in Italia.

Un rendimento che, però, non è stato rispecchiato allo stesso modo al Real Madrid. Che l’ha acquistato all’indomani proprio della rassegna continentale del 2017, ma che con Zidane ha faticato a trovare spazio. Nella sua prima annata alle merengues come in quella appena conclusa: cessione in vista per lui?