Danilo lascia la Juve? Una big in pressing per il difensore brasiliano: nuovo scenario verso gennaio

Danilo lascia la Juventus a gennaio? Una top club sarebbe in pressing per il difensore brasiliano: le ultime di mercato

Secondo quanto spiegato da Sportmediaset, il difensore brasiliano Danilo sarebbe uno dei nomi in uscita dal calciomercato Juve già per quanto riguarda la prossima finestra invernale che si aprirà a gennaio.

Il Manchester United, infatti, sarebbe in forte pressing per il brasiliano, il cui contratto con i bianconeri scadrà il prossimo 30 giugno 2025. Una cessione che non sarebbe assolutamente da escludere e permetterebbe, nel caso, di risparmiare sul pagamento dell’oneroso ingaggio del giocatore. A quel punto, i bianconeri, potrebbe dare effettivamente la caccia a un altro difensore, anche per sopperire all’assenza di Gleison Bremer.