Danilo scuote la Juventus: «Bene in Champions, ma c’è delusione»

Danilo, esterno brasiliano della Juventus, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro lo Zenit

Intervenuto ai microfoni di Juventus TV, Danilo ha presentato la sfida di Champions League tra Juventus e Zenit. Di seguito le sue parole.

CHAMPIONS – «La Champions è uno dei nostri obiettivi, finora stiamo facendo bene. Non possiamo essere due squadre diverse in campioanto e in Europa. Domani dobbiamo vincere davanti ai nostri tifosi».

ZENIT – «In Champions League non ci sono gare semplici. Loro hanno tanta qualità, hanno anche qualche brasiliano che conosco perchè giochiamo insieme in Nazionale, quindi dobbiamo affrontarli nel miglior modo possibile».

RIVALSA – «Abbiamo tanta voglia di rialzare la testa, siamo i primi ad essere delusi dagli ultimi risultati. Dobbiamo trasformare questa rabbia e delusione in cattiveria agonistica».

