Danimarca Inghilterra, i vero leoni sono due centrocampisti danesi

Danimarca Inghilterra, Hojbjerg e Hjulmand i migliori in campo nel pareggio contro gli inglesi: due prestazioni da 7 in pagella

Danimarca-Inghilterra è finita 1-1 e ad emergere sono stati due centrocampisti che in Italia abbiamo osservato a lungo. Il primo, Hojbjerg, premiato dall’Uefa come Man of the Match, è stato piu volte accostato a club italiani. Il secondo, Hjulmand, autore del gol del pareggio, in A ci ha giocato, regalando tutto il suo valore al Lecce, diventando anche la cessione più ricca della storia club salentino. Sono gli unici 7 in pagella de La Gazzetta dello Sport tra tutti gli attori in campo.

HOJBJERG – «È il leone che guida i danesi, quello che domina in mezzo schiacciando i rivali e facendo crescere i suoi. Fantastico».

HJULMAND – «L’altro leone in mezzo al campo con Hojbjerg. Il gol da 28 metri, il più distante dell’Europeo tra i tiri da fuori, è una perla».