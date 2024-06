Danimarca Serbia: ERIKSEN trascina una squadra più vecchia del “BISCOTTO”. Tre pareggi e ora la GERMANIA: Europeo senza vittorie?

Termina con un pareggio a reti bianche la sfida tra Danimarca Serbia, ultima giornata del Gruppo C di Euro 2024

La Danimarca (28 anni 148 giorni) ha schierato il proprio 11 titolare più anziano in una partita dei Campionati Europei dal 2004, nel pareggio per 2-2 contro la Svezia nella fase a gironi (29 anni 72 giorni), nella gara che tutti in Italia ricordiamo come “biscotto”, visto che uscì esattamente il risultato giusto per fare in modo che la Nazionale di Trapattoni se ne tornasse a casa. In questo Europeo, i danesi si sono guadagnati gli ottavi, dove affronteranno la Germania, con tre pareggi consecutivi. E lo 0-0 di ieri con la Serbia ha visto una squadra non incredibile, ma con un po’ di giocatori da 6,5. Queste le valutazioni dei migliori da parte de La Gazzetta dello Sport.

ERIKSEN – «Primatista di presenze con la Danimarca, leader e faro. S’allarga spesso a sinistra, un tiro pericoloso».

VESTERGAARD – «Non fa passare nulla, tiene a bada Mitrovic ed è bravo di testa e nel corpo a corpo».

BAH – «All’inizio è più timido di Maehle ma quando crossa è pericoloso. Un’occasione all’inizio».

MAEHLE – «Mette subito un buon cross per Bah: spinta e costanza. Rischia per una trattenuta su Mitrovic».