Danso Juventus, il difensore vestirà bianconero? Chiusura sempre più vicina col Lens! Ecco le cifre e la formula

Danso Juventus, il difensore vestirà presto bianconero? Chiusura sempre più vicina col Lens! Ecco le cifre e la formula dell’affare

Il calciomercato Juve sarebbe vicinissima a chiudere un altro colpo di questa sessione di mercato invernale. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano su X, i bianconeri sono vicini all’accordo con il Lens per portare Danso alla Juventus con un altro ( il terzo dopo Kolo Muani e Renato Veiga) prestito secco oneroso.

DANSO JUVENTUS- «La Juventus è vicina a chiudere l’accordo per Kevin Danso come nuovo difensore centrale dal Lens. Ultimi dettagli da definire, prestito per una cifra di 4 milioni di euro ( € commissione iniziale di 2,5 milioni di euro). Da giorni ci provano Wolves e Rennes, ma ora la Juve è avanti e sicura di sé».