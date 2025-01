Inter, Darmian dà la scossa contro il Venezia: la Supercoppa è alle spalle, le sue pagelle

Le pagelle di Mattia Darmian nella vittoria dell’Inter a Venezia: la risolve il difensore con un gol da punta vera per ripartire in campionato

Con la vittoria contro il Venezia l’Inter si mette alle spalle la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana e riparte in campionato con l’obiettivo Scudetto. I nerazzurri in laguna faticano – come era successo all’andata – ma anche questa volta Inzaghi può affidarsi a varie soluzioni per arrivare alla vittoria e questa volta è il turno di Darmian, che dalla difesa indovina un gol con un inserimento da punta vera. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Basta un’entrata per sorprendere il Venezia su respinta di Stankovic. Gol da attaccante. Un giorno si farà il conto delle situazioni che ha risolto?».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Pronto a mettere dentro il pallone, sulla respinta di Stankovic. Ma il merito principale è aver fatto saltare i meccanismi difensivi del Venezia, con suo inserimento».

TUTTOSPORT 7 – « L’uomo giusto al momento giusto: si inserisce in area, gli arriva la palla sui piedi e segna: grande partita».

CORRIERE DELLA SERA 7 – «Attacca lo spazio e atterra sul pianeta del gol: l’uomo in più, anche come jolly difensivo».