Non ci resta che Darmian: Napoli a caccia del terzino, ma ad una condizione

Darmian ultimo nome di livello disponibile per il Napoli: il terzino del Manchester United piace agli azzurri, che però trattano soltanto sulla base del prestito con diritto di riscatto

A destra non resta che Matteo Darmian per il Napoli: poche, anzi pochissime le possibilità in casa azzurra dopo la rinuncia forza al senegalese del Bordeaux Youssouf Sabaly, che non ha superato le visite mediche con la squadra partenopea. Il fatto è che il Napoli continua a dare la caccia ad un esterno, pedina ritenuta indispensabile per Carlo Ancelotti in vista dell’inizio della stagione considerata la mancanza di alternative. Resta appunto, tra i giocatori di livello ancora in circolazione, soltanto l’ex Torino Darmian, che di fatto per bocca del suo tecnico José Mourinho ha già annunciato ieri l’addio al Manchester United, dove al momento non gioca con continuità. L’idea partenopea è quella di provare ad imbastire con lo United una trattativa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma è pur verso che la società inglese ha già fatto sapere di voler cedere l’italiano soltanto a titolo definitivo.

Una mossa che potrebbe mettere alle strette il Napoli, che dopo Sabaly non ha grandi alternative sul piatto: Sime Vrsaljko è ad un passo dall’Inter, mentre il colombiano Santiago Arias del PSV Eindhoven è molto vicino all’Atletico Madrid proprio come sostituto del croato, anche se del resto gli azzurri avevano già rinunciato a lui preferendo non occupare l’ultimo posto da extracomunitario in rosa destinato – probabilmente – al portiere messicano Guillermo Ochoa. Si è parlato poi ieri del giovane Benjamin Henrichs del Bayer Leverkusen, nome che non convince però ancora del tutto la dirigenza napoletana anche in virtù della valutazione economica che ne dà il club tedesco. Resta infine in penombra il nome di Diego Laxalt: l’esterno uruguaiano del Genoa sarebbe un ripiego per il ruolo di terzino destro, essendo abituato a giocare soprattutto a sinistra, ruolo in cui il Napoli ha già Mario Rui e Faouzi Ghoulam.