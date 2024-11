David Barcellona, il canadese strizza l’occhio ai blaugrana. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante

David Barcellona, l’attaccante canadese parla del suo futuro: dichiarazioni che potrebbero allontanarlo dall’Italia! Ecco che ha detto

Intervistato dal The Athletic, Jonathan David, non nasconde la sua simpatia che aveva nei confronti del Barcellona fin dal bambino. Parole che potrebbero influenzare il suo futuro dato che anche i blaugrana sono tra le squadre in corsa per aggiudicarsi le sue prestazioni a parametro zero, dato che il suo contratto col Lille scadrà a giugno: in Italia lo segue con interesse sia l’Inter che la Juve.

DAVID INTER – «Il Barcellona è la squadra che tifavo da bambino. Quando cresci tifando per una squadra, il tuo sogno è giocare per loro. Dove posso migliorare? Nel gioco aereo posso migliorare. Riesco a posizionarmi bene e anche a vincere i duelli aerei, ma mi manca ancora il tocco finale. Anche con il gioco spalle alla porta posso migliorare».