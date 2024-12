David, il bomber del Lille raggiunge uno storico traguardo

Il bomber canadese ha segnato ancora, raggiungendo un risultato strepitoso con la maglia del Lille

Nell’anticipo del venerdì di Ligue 1, David ha lasciato il segno. Il canadese ha infatti aperto le marcature realizzando il calcio di rigore al settimo minuto, mettendo al gara dei suoi in discesa.

Contro il Brest, David ha siglato il suo centesimo gol con la maglia del club rossoblu in 206 partite in tutte le competizioni. Il calciatore è in scadenza e lascerà la squadra in estate con Juventus e Inter interessate.