Davide Lippi: «Hakimi farà grandi cose anche a Parigi» – VIDEO

Davide Lippi, agente ed intermediario di mercato, ha parlato all’uscita dalla sede dell’Inter. Le sue parole.

«Abbiamo parlato di tante cose. Carboni? Di tante cose. Sono qui per gli ultimi dettagli su Hakimi. Mi sono occupato anche di Nandez, ma oggi non c’entra nulla. E non posso dire nulla su Nandez perché non lo rappresento. Chiellini e il rinnovo? Non è ancora fatta con la Juve. Spinazzola? Tornerà più forte di prima e non è una frase fatta. Si è operato oggi, sta bene e siamo tranquilli. Siamo carichi al 100%, abbiamo ricevuto ampie garanzie. Hakimi è un grande giocatore e un grande atleta. Farà grandi cose anche a Parigi»