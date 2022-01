De Castro (pres. Cearà): «Ci hanno proposto Ribery. Non sapevo giocasse ancora»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Robinson de Castro, presidente del Cearà, ha svelato un retroscena riguardante Franck Ribery: le sue parole

Nel corso della trasmissione Live da Central do Mercado, il presidente del Cearà Robinson de Castro ha svelato un clamoroso retroscena su Franck Ribery, esterno in forza alla Salernitana.

DICHIARAZIONI – «Ieri mi hanno chiamato per offrirmi Ribery. Sinceramente non sapevo nemmeno che stesse ancora giocando. Un affare per noi? Non saprei…».