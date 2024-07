De Gea Genoa, BRUSCA FRENATA nella trattativa: cosa è successo, TUTTI I DETTAGLI dell’annuncio lanciato da Sky Sport UK

Negli ultimi giorni è circolata la voce di un possibile approdo di David De Gea al Genoa. Gli ultimi aggiornamenti riportati da Sky Sports UK, però, non sono per nulla incoraggianti.

Il portale inglese, infatti, spiega come la trattativa sia per ora saltata. Le aspettative esagerate dello spagnolo in termini di ingaggio hanno portato i rossoblù ad abbandonare la pista per il portiere.