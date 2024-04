De Ketelaere: «Contento della vittoria. Futuro? A fine anno vedremo»

Le parole nel post partita dell’attaccante dell’Atalanta Charles De Ketelaere dopo la vittoria conquistata contro il Monza

Ai microfoni di DAZN, l’attaccante dell’Atalanta De Ketelaere ha voluto parlare così dopo la vittoria contro il Monza.

«Sono contento per il goal, ma ancora di più per i tre punti conquistati oggi. Sono in un buon momento di forma e voglio dare una mano alla squadra. Futuro? A fine stagione vedremo, ora penso solo all’Atalanta»