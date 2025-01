De Ketelaere, Pioli si prende le sue colpe: «Ecco perchè non ha funzionato al Milan; con Gasp...»

Le parole di Stefano Pioli, ex tecnico del Milan, su Charles De Ketelaere: «Non ha funzionato per colpa mia, All’Atalanta…»

Nell’intervista a Radio Serie A il tecnico dell’Al-Nassr Stefano Pioli ha parlato di Charles De Ketelaere. Il belga ex Milan che con lui non ha funzionato, una volta lasciato i rossoneri per l’Atalanta è rinato. Di seguito le sue parole.

«Credo che onestamente nel corso della mia carriera sono stati più i giocatori dai quali sono riuscito a prendere tanto, piuttosto che altri. Però chiaramente ci sono stati anche giocatori come De Ketelaere, che adesso è sulla bocca di tutti, ma è chiaro che non credo che sia stata solamente colpa mia. Chiaro che probabilmente qualcosina non ha funzionato mentre adesso con Gasperini sta funzionando anche grazie all’ambiente. Uno può essere lui, ma sicuramente ce ne sono anche altri»