Napoli, De Laurentiis chiede 100 milioni per Allan: senza rinnovo sarà addio

Allan è corteggiato dal Paris Saint-Germain, per rimanere chiede un aumento di stipendio: o arriva il rinnovo col Napoli o in estate sarà addio

Allan è uno dei giocatori maggiormente corteggiati del Napoli. A gennaio sembrava vicino a lasciare gli azzurri per accasarsi al Paris Saint-Germain, ma alla fine la trattativa saltò. L’interesse dei parigini potrebbe però riaccendersi in estate, non è infatti escluso un nuovo assalto di Tuchel al centrocampista brasiliano.

De Laurentiis, dall’altra parte, non vorrebbe privarsi di Allan. Per il mediano, a conferma di ciò, chiede una cifra fuori mercato, circa 110 milioni di euro. Secondo quanto riporta TV Luna, se il presidente degli azzurri vorrà convincere il brasiliano a restare al Napoli, dovrà offrirgli un rinnovo del contratto. Attualmente, il centrocampista guadagna 2,5 milioni di euro a stagione ma di recente ha ricevuto offerte da club esteri che superavano gli 8 milioni. Se De Laurentiis non dovesse accontentare le richieste di Allan, è probabile l’addio in estate.