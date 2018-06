Nel giorno del compleanno di Carlo Ancelotti, non potevano mancare gli auguri del suo nuovo presidente, Aurelio De Laurentiis

Giornata di festa in casa Ancelotti, Carlo oggi compie 59 anni. 59 anni, è proprio il caso di dirlo, vissuti al massimo, vincendo e raccogliendo consensi, oltre che costruendo rapporti umani solidi ed importanti. Ancelotti è uno di quei personaggi che fanno bene al calcio, sia per il suo modo di giocare che per il suo modo di rapportarsi all’ambiente del pallone. Un vincente che ha lasciato un buon ricordo di sè dovunque sia andato, sempre con l’intelligenza di entrare in punta di piedi.

La sua nuova sfida si chiama Napoli. Nessuno ci avrebbe scommesso, eppure Aurelio De Laurentiis è riuscito nel colpo di teatro, facendone il nuovo allenatore della squadra partenopea. Succede a Maurizio Sarri, un altro che al calcio, negli ultimi anni, ha dato tanto. E da Carlo si aspetta tanto proprio il presidente del Napoli, il quale gli ha augurato buon compleanno con un tweet sul suo profilo ufficiale: «Caro Carlo, i miei auguri più sentiti ! Sono certo che la nostra sarà una frequentazione ricca di qualità umane e professionali. Buon compleanno. Aurelio». Una dichiarazione d’intenti bella e buona. Auguri Carlo.