De Ligt: «De Vrij o Blind? Stefan gioca in Serie A…» – VIDEO

De Ligt: «Con chi mi trovo meglio? Difensivamente è più forte lui». Il difensore dell’Olanda e della Juve in conferenza

Matthijs de Ligt ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale olandese.

«Se mi trovo meglio con De Vrij o Blind? Non è una cosa che mi riguarda francamente. Questo genere di decisioni spettano all’allenatore che sa cosa serve alla squadra. Daley è uno dei migliori difensori con con cui abbia giocato. Stefan gioca in Italia, è un giocatore più fisico e in fase difensiva è più forte di Daley. Penso che dipenda anche dagli avversari. In squadra c’è anche Nathan Ake e altri giocatori. Abbiamo tante opzioni, magari sarò io a restare fuori».