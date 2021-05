De Paul: «Io e Lautaro al Racing? Non si sa mai. Sarebbe bello»

Rodrigo De Paul ha parlato in un’intervista a Perfil Bulos: queste le dichiarazioni del fantasista dell’Udinese

LAUTARO – «Quando arriverà il momento e le cose saranno fatte, magari parlerò con quello dalla testa grossa per giocare insieme al Racing. Sarebbe bello».

MESSI – «Quello che mi ha sorpreso di Leo è stata la parte umana. È spettacolare, gli piace stare seduto qui e avere un compagno con me o chiunque altro, mettiamo su una canzone cumbia e gli piace ascoltarla, gli piacciono le cose semplici, facciamo battute. E come capitano è un fenomeno, ora sono capitano nel mio club, lo vedo e ne capisco di più. Ne ho avuti tanti, ma Leo mostra con l’esempio. Da quando ero con lui non ha perso un solo allenamento, e tu pensa che ha 33 anni, che viene da una trasferta, che gioca mille partite all’anno e forse potrebbe farcela ma no, non ha saltato un solo allenamento».