La DELUSIONE di De Roon: «Salterò gli EUROPEI con l’Olanda, ma euforico nel vedere l’Atalanta vincere»

Le parole del centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon comunicando la sua assenza agli Europei visto l’infortunio

Nonostante i festeggiamenti per l’Europa League conquistata con l’Atalanta, l’infortunio di Marten De Roon si è dimostrato più grande del previsto: non solo bloccandogli la possibilità di essere nel mezzo di due finali, ma anche di saltare gli Europei.

«Non riesco a immaginare di aver avuto una settimana nella mia carriera, o nella mia vita, che abbia avuto così tanti alti e bassi. Perse la Coppa Italia, non poté giocare la finale, vinse l’Europa League. In quell’ultimo stato euforico, ho passato molto tempo con lo staff medico ma alla fine non posso giocare gli Europei. Supererò tutto questo, guarderò la squadra e i miei amici come un tifoso, ma per ora è una giornata molto dura. Eh, Olanda, eh».