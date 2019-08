De Rossi Boca Juniors, esordio con vittoria nella notte alla Bombonera: decisiva una rete di Tevez

Debutto con vittoria per De Rossi nel tempio della Bombonera. L’ex capitano della Roma, infatti, è sceso in campo per la prima volta nella tana della sua nuova squadra, il Boca Juniors.

Una notte ricca di emozioni per il centrocampista italiano. E di soddisfazioni per il popolo gialloblù, che ha assistito ad una vittoria della squadra grazie ad una rete di Carlitos Tevez.