De Rossi, nuove riflessioni sul futuro: la decisione è presa. Il centrocampista giallorosso è pronto a fare un passo indietro

Daniele De Rossi è pronto a scogliere le riserve sul suo futuro. L’ormai ex centrocampista della Roma – contrariamente a quanto fatto intendere in un primo momento – sarebbe pronto ad appendere gli scarpini al chiodo per dedicarsi alla carriera da allenatore.

Il suo sogno, dichiarato, è quello di diventare un giorno la guida tecnica della Roma. Ecco perché DDR16 vorrebbe avviare l’iter di Coverciano per ottenere il patentino.