De Rossi Roma, Gramellini: «C’è una differenza con Mourinho»

Gramellini nella sua consueta rubrica sul Corriere della Sera parla della differenza a Roma tra Mourinho e De Rossi

Nella sta consueta rubrica quotidiana sulla prima pagina del Corriere della sera, Massimo Gramellini si occupa dell’allenatore del momento, Daniele De Rossi: «Solo chi ama lo sport può intuire cosa stanno provando i tifosi nel vedere un loro collega far bene in panchina». «Uno di noi», mentre Mourinho era pur sempre «uno di lui».

De Rossi aggiunge alla competenza quella credibilità che ti consegna soltanto la passione. Osservandolo si capisce che, quando perde la Roma, non ci dorme la notte. E forse è anche per questo che, da quando l’allena lui, la Roma non perde quasi più»