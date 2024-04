De Rossi Roma, la Champions e il messaggio alla squadra

De Rossi ha un duplice obiettivo nella testa: il primo è la Champions League e il secondo la conferma alla Roma

Il tecnico giallorosso non vuole cali di tensione dalla sua squadra e per pungolare i vari giocatori utilizza le parole. Sin da subito è riuscito a entrare nella testa del gruppo e ora vuole portare a termine una stagione importante. Per questo ha deciso, dopo la vittoria contro il Milan, di tenere tutti a Trigoria in ritiro in questi giorni in vista della sfida contro l’Udinese.