Le prime parole di De Rossi come nuovo allenatore della Roma dopo essere subentrato a Mourinho (fresco di esonero)

Ai canali ufficiali della Roma, il nuovo allenatore De Rossi ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da tecnico giallorosso dopo l’esonero di Mourinho (dopo la sconfitta contro il Milan persa per 3-1 in quel di San Siro).

«Stupito, ma emozionato di ritornare qui dove ho vissuto momenti meravigliosi, ma c’è tanto lavoro da fare. La mia prima reazione alla chiamata è stato un misto di sensazioni: mi sono reso subito disponibile per parlarci e concludere l’affare. Voglio mettermi in gioco e sono convinto che la Roma abbia una squadra forte: capita avere dei momenti di difficoltà. Abbiamo tutti i mezzi per risalire. Ritornare in campo per il primo allenamento della squadra è come andare in bicicletta. Trigoria si è trasformata molto, e non vedo l’ora di ritornare allo stadio Olimpico»