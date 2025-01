De Siervo shock: «Stiamo lavorando per giocare la Serie A all’estero. Ecco il nostro nuovo piano»

De Siervo svela: le parole dell’amministratore delegato della Lega Serie A da Riad sulla possibilità di giocare all’estero. Arriva la proposta

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato in conferenza stampa a Riad dell’andamento di questa Supercoppa Italiana: dove tra il match tra Inter e Milan, ha lanciato una proposta molto particolare

LE PAROLE- «Partita di Serie A all’estero? Ci stiamo lavorando da anni, vorremmo imitare la Nba e la Nfl che lo fanno. Ci piacerebbe, abbiamo provato a percorrere questa strada e sono convinto che con il supporto della Fifa, della Federazione questo un giorno sarà possibile. Oggi non lo è, c’è stato anche un contenzioso tra Liga e Fifa per una gara a Miami, ma ci sono stati passi in avanti significativi. Non penso si possa giocare più di una gara all’anno e non credo possa essere una importante come un derby. Penso però che nei prossimi anni ci si potrà arrivare, non so dove, ma certo non sarà la miglior partita anche per rispetto dei nostri tifosi»