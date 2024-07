De Silvestri CARICA il Bologna: «Champions? Per noi deve essere un punto di partenza»

L’esterno del Bologna Lorenzo De Silvestri ha voluto presentare così quella che sarà la nuova stagione 2024 2025

Su 1000cuorirossoblu.it, l’esterno del Bologna Lorenzo De Silvestri si è presentato così in vista di questa stagione.

«Sono molto contento di cominciare la mia quinta stagione con il Bologna, squadra in cui ho militato più di tutte le altre e orgoglioso di questo per il legame che mi lega alla città. Mi provoca sensazioni di felicità e voglia di lavorare: la scorsa stagione ci ha dato un senso di unione e può essere un punto di partenza. Ci saranno cambiamenti e adattamenti: è il mondo del calcio. Mi rassicura il lavoro fatto negli ultimi anni dalla società: chi arriva a Bologna sa già dove arriva e come si deve comportare. La Champions porta dei cambiamenti ma un calciatore si deve adattare, saranno cambiamenti positivi. Il Bologna è entrato in Europa dalla porta principale e questo può solo portare buone novità. Le 100 presenze sono un sogno e un obiettivo: mi da la carica per allenarmi e essere un esempio. La Champions non può essere un peso: è motivazione. Ti fa allenare con voglia. È un orgoglio: ci stiamo preparando al massimo»