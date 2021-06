Stefan de Vrij ha parlato dal ritiro della nazionale olandese, che domani affronterà l’Austria nella seconda partita del suo Europeo

«In Italia ho imparato tanto sotto l’aspetto tattico, ormai gioco lì da sette anni e ho fatto enormi passi avanti che mi hanno reso un difensore più forte. In Italia sto vivendo il periodo migliore della mia carriera. Ho imparato talmente tanto l’attenzione italiana per la difesa che certo, sono convinto di aver vinto contro l’Ucraina, ma mi infastidisce aver subito due gol. Credo che sia positivo per un difensore ragionare così».