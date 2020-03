De Vrij: «Le mie partite più belle nel derby di Milano. In Champions…»

Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, ha ripercorso i suoi momenti più belli con il club nerazzurro: le sue parole

Al Matchday Programme dell’Inter, Stefan De Vrij ha ripercorso i suoi momenti più belli con la famiglia nerazzurra.

«Se dovessi scegliere le mie partite più belle in nerazzurro direi i derby di Milano in cui ho segnato, ma anche la prima partita in Champions League, nella scorsa stagione contro il Tottenham, dove ho fatto anche assist all’ultimo minuto. Guardando indietro forse i momenti difficili sono quelli che mi hanno rafforzato di più, quando succede una cosa brutta poi cresci e impari. Ora che lo realizzo quando succede una cosa negativa dico a me stesso che questo mi aiuta ad essere più forte. Le mie qualità migliori sono tecnica, concentrazione e senso della posizione ma c’è ancora tanto da fare. Impostare l’azione mi piaceva già da prima, qui in Italia invece ho imparato a lavorare come reparto, a difendere tatticamente e questo mi ha aiutato tanto. Di carattere sono uno che sente molto la responsabilità, anche il mio ruolo è di responsabilità, sei in una posizione centrale e hai tutta la squadra davanti».