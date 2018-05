Il difensore olandese ha firmato per l’Inter, grandi polemiche in vista della sfida dell’ultima giornata proprio tra Lazio e Inter. Le ultime su de Vrij

Stefan de Vrij è un nuovo giocatore dell’Inter. Il club nerazzurro ha depositato il contratto del giocatore olandese che ha formato un contratto da 4 milioni a stagione con i nerazzurri. Il centrale, in scadenza di contratto con la Lazio, ha scelto di non rinnovare e andrà via. Il calciatore ha promesso massimo impegno fino alla fine e così è stato perché Stefan sta disputando probabilmente una delle sue migliori stagioni da quando è in Italia, forse la migliore.

L’ultima giornata di campionato però metterà di fronte Lazio e Inter. Le due squadre si contendono l’ultimo posto utile per l’accesso in Champions League e nelle ultime ore è scoppiato il caso de Vrij: cosa farà l’olandese? Toglierà la Champions League a quella che diventerà la sua squadra tra poche settimane? I tifosi laziali sono divisi sull’opportunità di schierarlo nello spareggio Champions contro la futura squadra. La Lazio però non sembra avere dubbi: de Vrij sarà regolarmente in campo contro il Crotone e poi anche con l’Inter. Inzaghi non rinuncerà a lui, lo farò soltanto se sarà lo stesso difensore a chiederlo ma questo, al momento, sembra essere uno scenario improponibile.