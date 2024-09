De Winter: «Giocare al Genoa SIGNIFICA questa cosa. Sulla Nazionale...» - Calcio News 24

Il difensore del Genoa De Winter ha voluto parlare della sconfitta contro il Verona. ECCO LE DICHIARAZIONI del giocatore rossoblu

Il difensore del Genoa De Winter, ai microfoni di DAZN, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo la sconfitta con il Verona.

«Fino al gol abbiamo fatto ottima gara, poi non ci siamo stati più dentro. L’Hellas ha fatto un’ottima gara, non era facile giocare contro una squadra così fisica. Quando giochi da braccetto ti devi adattare, devi giocare più sicuro. Per me, giocare nel Genoa significa molto. Ci sono sempre più di trentamila spettatori a vedere questa squadra, è importante Nazionale? Sarà la mia seconda volta, il ct Tedesco domina, vuole pressione alta e devo capire come giocare».