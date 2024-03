Clamoroso De Zerbi: «Futuro? Ho già preso una decisione chiara»

Le parole di Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, sul suo futuro dopo gli interessi del Barcellona. I dettagli

Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha parlato del suo futuro in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Premier League contro il Fulham.

PAROLE – «Ho solo il Brighton in testa. Vorrei finire la stagione nel migliore dei modi con i nostri giovani, per competere e vincere quante più partite possibile. Se resterò? Sì, ho un contratto. Non ho deciso nulla. Il mio focus è sul Brighton, al 100%».