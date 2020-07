De Zerbi: «Sono felice di appartenere a questa società»

Roberto De Zerbi ha parlato durante le celebrazioni per il centenario del Sassuolo: ecco le parole del tecnico neroverde

(-dal nostro inviato Antonio Parrotto) Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa in occasione dei festeggiamenti per il centenario del Sassuolo. Le sue parole.

«Sono l’ultimo forse che deve parlare perché c’è un capitano qui che è ormai da tanti anni, il direttore sportivo ma anche il presidente e la famiglia Squinzi. Sono felice di appartenere a questa società e di essere l’allenatore nell’anno del centenario. Stiamo andando bene e credo che stiamo rispettando la volontà della proprietà. Il primo incontro che ebbi con il dottore Squinzi non mi chiese come fanno tutti i presidenti i risultati o il sistema di gioco, mi chiese di giocare bene e di farlo divertire. Proprio per l’exploit che stiamo avendo perché proprio in questo momento stiamo rispettando la parola e a me piace mantenere la parole. Mi chiese anche la Champions League. Non so se riusciremo a mantenere la parola perché dipende da tante cose e dipende da tutti ma iniziare il terzo anno a Sassuolo e mantenere la parola data è motivo d’orgoglio come è motivo d’orgoglio far parte di questa famiglia che non scende al compromesso del risultato e mantiene lo spirito di sempre».