Pinamonti dirà ADDIO al Sassuolo? Ecco la CHIAREZZA da parte del suo procuratore per il calciomercato

Pinamonti, ecco quale sarà il futuro del centravanti del Sassuolo in vista della prossima sessione di calciomercato estiva

Enzo Raiola, intervenuto a Radio Sportiva, ha commentato la situazione di Andrea Pinamonti, centravanti del Sassuolo nel mirino di diverse squadre in ottica calciomercato.

PAROLE – «Ieri è stato ufficializzato il nuovo direttore sportivo del Sassuolo, che ho sentito. A breve faremo il punto della situazione, anche per lui non mancano gli estimatori. Questa retrocessione è stata inaspettata. Purtroppo abbiamo fatto un passo indietro anziché in avanti, ora si accenderà il mercato e faremo le valutazioni. E’ dispiaciuto della retrocessione, sicuramente avremo un prossimo step importante per lui».