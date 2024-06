De Zerbi sul futuro: «Mi piacerebbe provare QUESTA avventura. Europeo Italia? Sono convinto di UNA cosa»

Le parole di Roberto De Zerbi, ex allenatore del Brighton, sul suo futuro dopo l’addio al club inglese. I dettagli

Roberto De Zerbi ha parlato a Italpress del suo futuro dopo l’addio alla Premier League.

FUTURO – «Mi piace allenare, poi dove farlo si vedrà. Sono stato bene in Inghilterra, vediamo. L’importante non è dove allenerò, ma è come andare, come stare in quel posto. Sono sempre stato abituato a scegliere con lucidità e senza farmi prendere dall’ansia di dover per forza allenare. Mi piacerebbe andare in un altro paese dove non sono stato, cercare di imprimere lo stesso gioco in posti diversi. Credo che gli allenatori italiani siano i migliori, sempre all’avanguardia, come comprensione del gioco pochi ci battono. L’ambiente fuori cambia, da noi il risultato sposta tutto, all’estero si vive diversamente. Ho giocato sui campi anche in C, gli allenatori possono essere determinanti nel darti disciplina, organizzazione e fiducia, ma non vincono le partite. Alla fine vince chi ha la rosa più forte nel complesso. Spalletti a Napoli ha fatto un miracolo. Gasperini ha cambiato la serie A non da oggi, da tanti anni».

EUROPEI – «Facciamo tutti il tifo per Spalletti e per i giocatori, sarà difficile, ma in quelle competizioni l’Italia si esalta. La Nazionale ha tanti buonissimi giocatori, ma non ha una stella come Baggio, Totti o Del Piero di alcuni anni fa. Manca il giocatore con quel fascino, il gap lo può colmare solo Spalletti. Non é questione di età o nazionalità, ma di valore del giocatore che, in quegli anni, probabilmente era a un livello diverso. Credo nei giovani, ma se sono forti e meritano di giocare, in campo conta la personalità. Forse in Italia mancano settori giovanili adeguati, perché si cerca sempre di risparmiare e si vuole tutto subito».