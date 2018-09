Alcuni estratti dell’intervista odierna di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, in vista della prossima gara di Serie A contro la Juventus

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, proverà a fermare la Juventus nella quarta giornata del campionato di Serie A. Intervistato ai microfoni del Corriere dello Sport, il tecnico della formazione seconda in classifica presenta la prossima partita di campionato: «La Juventus è la squadra più forte d’Italia. Quest’anno è la squadra più forte d’Europa. Non lo so come si ferma, perché l’anno scorso, comunque, ho perso entrambe le volte. Quello che so è che se con la Juventus si pensa di fare un risultato positivo bisogna sperare che loro incappino in una giornata negativa».

Prosegue De Zerbi, parlando del prossimo Juve-Sassuolo: «C’è chiaramente troppa differenza con una squadra come la mia di oggi o, ancor di più, quella di ieri. Non vuol dire però che partiremo già sconfitti. Ce la metteremo tutta. In fondo, lo dico con autoironia, siamo secondi in classifica…». E, infine, un giudizio su Cristiano Ronaldo: «In lui ciò che mi colpisce è soprattutto la serietà, il rigore, la disponibilità. Ronaldo è la dimostrazione vivente che il lavoro migliora. Probabilmente ci sono dei talenti naturali superiori a lui. Ma lui con il lavoro e il sacrificio è riuscito a mettersi sul tetto del mondo».